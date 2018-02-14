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شاهد.. جماهير ليفربول تشعل الأجواء البرتغالية بأغنية "صلاح ملك مصر"

الرياضة

شاهد.. جماهير ليفربول تشعل الأجواء البرتغالية بأغنية
Reuters
محمد صلاح
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حرصت جماهير ليفربول على الزحف إلى مدينة بورتو البرتغالية، من أجل تشجيع فريقهم، في مباراته المرتقبة أمام بورتو، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دورى أبطال أوروبا.

ورددت جماهير الريدز الهتافات المؤيدة لفريقهم، أثناء تواجدهم فى أحد ميادين بورتو، وأبرزها أغنية "مو صلاح" الشهيرة، الخاصة بالنجم المصري الدولي محمد صلاح، والتي تقول كلماتها: "مو صلاح مو صلاح .. محمد صلاح يركض في الجناح.. صلااااااح الملك المصري".

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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