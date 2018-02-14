 
مباشر

وزير الخارجية المصري في "سانتياغو برنابيو"

الرياضة

وزير الخارجية المصري في
Reuters
وزير الخارجية المصري سامح شكري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jvd0

قبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، دعوة نظيره الإسباني، ألفونسو ماريا داستيس، لمشاهدة مباراة ريال مدريد مع ضيفه باريس سان جيرمان في استاد سانتياغو برنابيو بمدريد، اليوم الأربعاء.

وغرد المستشار أحمد أبو زيد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "وزير الخارجية يقبل دعوة وزير خارجية إسبانيا لمشاهدة مباراة ريال مدريد مع باريس سان جيرمان فى إستاد برنابيو بمدريد الليلة".

المصدر: صفحة المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في تويتر

فادي سيمير

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة