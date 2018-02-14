وزير الخارجية المصري في "سانتياغو برنابيو"

قبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، دعوة نظيره الإسباني، ألفونسو ماريا داستيس، لمشاهدة مباراة ريال مدريد مع ضيفه باريس سان جيرمان في استاد سانتياغو برنابيو بمدريد، اليوم الأربعاء.

وغرد المستشار أحمد أبو زيد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "وزير الخارجية يقبل دعوة وزير خارجية إسبانيا لمشاهدة مباراة ريال مدريد مع باريس سان جيرمان فى إستاد برنابيو بمدريد الليلة".

وزير الخارجية يقبل دعوة وزير خارجية أسبانيا لمشاهدة مباراة ريال مدريد مع باري سان جيرمان في إستاد برنابيو بمدريد الليلة pic.twitter.com/l1ZeNZnM68 — Egypt MFA Spokesman (@MfaEgypt) February 14, 2018

المصدر: صفحة المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في تويتر

فادي سيمير