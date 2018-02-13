فيدرر يكشف عن فلسفته في 2017

كشف السويسري روجر فيدرر، أسطورة التنس، عن كيفية وصوله إلى مستوى متقدم في اللعبة وهو في عمر الـ36 ما جعله يكسب المزيد من الألقاب في المنافسات الدولية.

وقال فيدرر، الذي أحرز لقبه الـ20 في البطولات الأربع الكبرى الشهر الماضي، في أستراليا المفتوحة، إنه استفاد من جدول غير مزدحم بالمباريات، وشدد "المايسترو" على أنه يجب على اللاعبين عدم الخوف من الحصول على فترات راحة لتحسين مستواهم.

وغاب اللاعب المخضرم عن فترة طويلة من عام 2016 بسبب إصابة في الركبة، وبعد العودة في 2017 شارك في 12 بطولة فقط وحصد ثمار ذلك.

وتابع فيدرر القول: أدرك تماما متطلبات اللعبة بعدما اعتدت خوض العديد من المباريات المتتالية على مدار أكثر من 15 عاما، وأعتقد أن الراحة تساعد على التطور.

وقال فيدرير لصحيفة غارديان: "يمكن للمرء أن يلعب أكثر إذا كان يريد ذلك".

وأضاف: "يمكن للمرء أن يلعب أقل إذا كان يريد ذلك، أتمنى فقط ألا يفكر البعض أن ما أفعله في عمر الـ36 يمكن البدء في عمله في عمر الـ25، كنت أشارك في كل البطولات من 1998 أو 1999 حتى 2016 عندما تعرضت للإصابة".

وتابع: "تتمثل فلسفتي في اللعب عندما أكون جاهزا، وهذا ما فعلته العام الماضي وما يفعله رافائيل (نادال) أيضا، وهذا يجعلني ألعب مباريات أقل بعض الشيء".

وفعل نادال المصنف الأول عالميا أمرا مشابها في 2016 عندما أصيب في معصمه، ثم عاد قويا ورفع رصيده إلى 16 لقبا في البطولات الكبرى.

وواصل النجم السويسري: "لقد غبت ستة أشهر وكنت أتدرب فقط على ضربات الإرسال والتقدم على الشبكة، أشعر أني أصبحت لاعبا مختلفا بعد ستة أشهر، لكن الجميع يخشون فعل ذلك".

واستطرد: "أتمنى أن يذهب هذا الخوف قليلا، وأنه أحيانا يكون من المقبول الحصول على راحة، أمنيتي أن يستوعب اللاعبون ذلك وليس مجرد القيام به لأن اللاعبين الكبار يفعلون ذلك".

وأتم: "نحن نفعل ذلك لأننا تقدمنا في العمر، وخضنا آلاف المباريات سابقا، لهذا السبب يجب أن نفعل الأمر بهذه الطريقة".

وسيلعب فيدرر مع البلجيكي روبن بيملمانز في الدور الأول لبطولة روتردام، يوم الأربعاء، وسط رغبة في استعادة صدارة التصنيف العالمي.

المصدر: رويترز

فادي سيمير