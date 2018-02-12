تشيلسي يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على وست بروميتش

استعاد تشيلسي نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، إثر تغلبه على وست بروميتش البيون متذيل الترتيب 3-0، اليوم الاثنين في ختام المرحلة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز أهداف تشيلسي كل من إيدين هازارد هدفين في (د.25 و71)، وفيكتور موسيس في (د.63).

واستعاد تشيلسي المركز الرابع، رافعا رصيده إلى 53 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الثالث و3 عن مانشستر يونايتد علما بأنه سيلتقي الأخير في الجولة المقبلة بعد أسبوعين على ملعب أولدترافورد.

أما وست بروميتش البيون فبقي في المركز الأخير وله 20 نقطة وبات يتهدده خطر الهبوط الفعلي.

المصدر: وكالات

فادي سيمير