بالفيديو.. سقوط الشياطين الحمر بهدف مات

مني فريق مانشستر يونايتد بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعود الفضل الكبير في انتصار نيوكاسل يونايتد للاعبه الاسكتلندي مات ريتشي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، بحلول الدقيقة 65، من عمر المباراة.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد، بعد هذه الهزيمة، عند 56 نقطة، ويحتل مركز الوصافة بفارق 16 نقطة، خلف المتصدر جاره مانشستر سيتي، الذي اكتسح ضيفه ليستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف، أمس السبت.

بينما رفع نيوكاسل يونايتد رصيده، بهذا الفوز، إلى 28 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث على سلم ترتيب البريمير ليغ.

المصدر: RT

نايف الكوردي