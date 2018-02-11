شاهد.. هدف نيمار في مرمى تولوز

خرج فريق باريس سان جيرمان بفوز صعب من ملعب مضيفه تولوز، بهف يتيم، في المباراة التي جرت بينهما، في إطار منافسات الجولة الـ 25 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

ويدين الفريق الباريسي بالفضل في انتصاره لنجمه البرازيلي نيمار، الذي سجل هدف الفوز الوحيد للأمراء، في الدقيقة 68 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليمنى البعيدة.

وحقق باريس سان جيرمان، بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ويتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 65 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه موناكو، الذي تغلب بدوره خارج أرضه على فريق أنجيه برباعية نظيفة.

في المقابل، مني تولوز بأول هزيمة بعد انتصارين متتاليين، وبقي في المركز الخامس عشر في قائمة ترتيب الدوري، برصيد 26 نقطة.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي