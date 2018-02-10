بالفيديو.. ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد

هز فريق ريال مدريد شباك ضيفه ريال سوسييداد بهدف سريع، في المباراة بينهما اليوم السبت، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يمهل اللاعب الملكي لوكاس فاسكيس الضيوف إلا 47 ثانية فقط، قيل أن يهز شباكهم بكرة رأسية رائعة في الزاوية اليمنى، بعد تمريرة متقنة من زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من الجهة اليسرى.

وضاعف كريستيانو رونالدو النتيجة بنفسه، بحلول الدقيقة 27، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لكرة على "طبق من ذهب" مررها له زميله الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو.

وعزز الألماني توني كروس تقدم الميرنجي، بتسجيله الهدف الثالث له، بحلول الدقيقة 34، بتسديدة متقنة و"لا أروع"، من كرة هيأها له صاحب الهدف الأول لوكاس فاسكيز، وضعها في الزاوية اليمنى العليا.

وعاد الدون رونالدو "صاروخ ماديرا"، عند الدقيقة 37، وأضاف الهدف الشخصي الثاني له والرابع للملكي، بتسديدة رأسية في الزاوية اليمنى، بعد تمريرة من ضربة ركنية نفذها زميله توني كروس من الجهة اليمنى.

المصدر: RT

نايف الكوردي