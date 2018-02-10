بالفيديو.. ريال مدريد يصب جام غضبه على ضيفه سوسييداد

اكتسح فريق ريال مدريد ضيفه ريال سوسييداد (5-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يمهل اللاعب الملكي لوكاس فاسكيس الضيوف إلا 47 ثانية فقط، قبل أن يهز شباكهم بكرة رأسية رائعة في الزاوية اليمنى، بعد تمريرة متقنة من زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من الجهة اليسرى.

وضاعف كريستيانو رونالدو النتيجة بنفسه، بحلول الدقيقة 27، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لكرة على "طبق من ذهب" مررها له زميله الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو.

وعزز الألماني توني كروس تقدم الميرنجي، بتسجيله الهدف الثالث له، بحلول الدقيقة 34، بتسديدة متقنة و"لا أروع"، من كرة هيأها له صاحب الهدف الأول لوكاس فاسكيز، وضعها في الزاوية اليمنى العليا.

وعاد الدون رونالدو "صاروخ ماديرا"، عند الدقيقة 37، وأضاف الهدف الشخصي الثاني له والرابع للملكي، بتسديدة رأسية في الزاوية اليمنى، بعد تمريرة من ضربة ركنية نفذها زميله توني كروس من الجهة اليمنى.

وقلص المهاجم جون باوتيستا الفارق للضيوف بهدف سجل في الدقيقة 74، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد رونالدو من جديد ووسع الفارق بتسجيله الهدف الشخصي الثالث له "هاتريك"، والخامس لريال مدريد، من متابعة لكرة مرتدة من الحارس.

واختتم لاعب ريال مدريد سابقا، آسيير إياراماندي، مهرجان الأهداف في الدقيقة 83، بتسجيله الهدف الثاني لريال سوسييداد.

واستعاد ريال مدريد توازنه، بعد تعادله المخيب أمام مضيفه ليفانتي (2-2) في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 42 نقطة (من 22 مباراة)، واستعاد المركز الثالث من فالنسيا، الذي يستضيف ليفانتي، غدا الأحد.

في حين، توقف رصيد ريال سوسييداد، عند 26 نقطة، ويحتل المركز الرابع عشر، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية المباريات ضمن هذه الجولة.

المصدر: RT

نايف الكوردي