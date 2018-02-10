أتلتيكو مدريد يسقط ملقا بهدف غريزمان (فيديو)

عمق فريق أتلتيكو مدريد جراح مضيفه ملقا، متذيل الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز عليه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الليغا.

ويدين أتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس" بالفضل في انتصاره لمهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، مبكرا في الدقيقة الأولى من انطلاق صافرة البداية.

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وعزز فريق أتلتيكو مدريد، بعد هذا الفوز، موقعه في مركز الوصافة في الليغا، برصيد 52 نقطة، مقلصا الفارق إلى 6 نقاط بينه وبينه المتصدر برشلونة، الذي يستضيف فريق خيتافي، غدا السبت.

بينما يقبع ملقا في قاع الدوري برصيد 13 نقطة فقط.

المصدر: "matchtv.ru"

نايف الكوردي