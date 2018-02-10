الروسونيري يدك حصون سبال برباعية.. فيديو

حقق فريق ميلان فوزا عريضا خارج أرضه على مضيفه سبال برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الشاب باتريك كوتروني، المتألق، هدفين متتاليين للروسونيري، في الدقيقتين (2 و65)، بينما تكفل زميلاه، لاعب خط الوسط الأرجنتيني لوكاس بيليا والمهاجم فابيو بوريني، بتسجيل الثنائية الأخرى، عند الدقيقتين (73، 90) على الترتيب.

ورفع ميلان رصيده بعد هذا الفوز، إلى 38 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع، متجاوزا بفارق نقطتين فريق أتلانتا، الذي يلعب في ضيافة كروتوني، اليوم السبت أيضا.

بينما توقف رصيد سبال عند 17 نقطة، ويحتل المركز الثامن عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب الكالتشيو.

المصدر: "sport-express.ru"

نايف الكوردي