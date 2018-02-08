الأهلي يشدد الخناق على الهلال

حقق فريق الأهلي فوزا ثمينا على ضيفه الفيصلي (2-1)، بينما سقط الهلال في فخ التعادل في عقر داره أمام النصر (2-2)، اليوم الخميس، وذلك ضمن الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدفي الأهلي كل من، سلمان المؤشر (د. 4)، واليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس، (د. 9 من ضربة جزاء)، بينما سجل البرازيلي لويس غوستافو هدف الفيصلي، عند الدقيقة الـ 36 من زمن الشوط الأول للمباراة، التي جرت في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، بمدينة جدة.

أما في القاء الآخر الذي جرى على استاد الأمير فيصل بن فهد، في الرياض، فقد سجل هدفي الهلال كل من، الأوروغوياني نيكولا ميليسي، والمغربي أشرف بنشرقي، في الدقيقتين (15، 88) على الترتيب. في حين حملت ثنائية النصر توقيع كل من، الكونغولي جونيور كبنانغا، والمغربي محمد فوزير، في الدقيقتين (8، 24) على التوالي.

تشكيلة #الهلال الأساسية وقائمة الاحتياط في مباراة النصر - الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين.#الزعيمpic.twitter.com/jgudQRwEGS — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 8, 2018

ورفع الأهلي صاحب مركز الوصافة رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 41 نقطة، مقلصا الفارق إلى نقطتين فقط بينه وبين الهلال، المتصدر وحامل اللقب، ويليهما النصر في المرتبة الثالثة، برصيد 31 نقطة، ومن ثم الفيصلي رابعا، برصيد 30 نقطة.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي