رونالدو يبارك تعاقد ريال مدريد مع نيمار

أعرب النجم البرازيلي رونالدو "الظاهرة"، عن اعتقاده بأن ناديه السابق ريال مدريد يحتاج للتعاقد مع مواطنه نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونقلت صحيفة "ماركا – Marca" عن رونالدو "الظاهرة"، قوله: "نيمار لاعب رائع، وربما سيصبح أفضل لاعب في العالم خلال عدة سنوات، و(ريال مدريد) يحتاج للأفضل".

وفي حديثه حول مواجهة الفريق الملكي والأمراء، ضمن دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، قال رونالدو (41 عاما): "أنا سفير ريال مدريد، لذا أريد لهم الفوز. ولكن من ناحية أخرى يعجبني باريس سان جيرمان، ونيمار هو صديقي الكبير، الذي يحبه الجميع. لن أشطر نفسي إلى نصفين، آمل فقط أن أرى مباراة رائعة يفوز فيها الأجدر".

وترددت أنباء في أواخر شهر يناير/كانون الثاني الماضي، حول انتقال نيمار إلى صفوف ريال مدريد، في الموسم (2017-2018)، فيما إذا توج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا. وقبل ذلك أعلن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز عن رغبته في شراء المهاجم البرازيلي، واستعداده لإدخال مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن الصفقة المحتملة، الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقات بينهما.

وانتقل نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان قادما من برشلونة صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

المصدر: "lenta.ru"

نايف الكوردي