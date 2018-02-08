أحد نجوم منتخب روسيا تائه بين زينيت وكراسنودار

توصل فريق زينيت بطرسبورغ لكرة القدم، إلى اتفاق بشأن انتقال لاعبه الدولي أوليغ شاتوف، إلى صفوف فريق كراسنودار، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف موقع "sportbox.ru" الرياضي، أن الطرفين توصلا إلى اتفاق، لكنهما لم يوقعا بعد العقد، وربما سبب التأخير هو انتظار نتائج الفحص الطبي للاعب.

وتحول أوليغ شاتوف، من لاعب أساسي ونجم بارز في صفوف فريق العاصمة الشمالية والمنتخب الوطني، إلى لاعب عاجز مقعد على دكة الاحتياط، وكل ذلك قبل أشهر قليلة من انطلاق بطولة كاس العالم لكرة القدم، في روسيا.

وفقد اللاعب الموهوب مكانه في التشكيلة الأساسية لزينيت، في الموسمين الأخيرين، وقيل الكثير عن أسباب رحيله، منها تدهور المؤشرات الإحصائية، وفقدان اللاعب لقدراته السابقة على خلق الفرص، وتدني مستواه من الناحية البدنية والمردود الذي يقدمه، وعدم استحواذه على الكرة في ظل الخطط التكتيكية للمير الفني للفريق الإيطالي روبرتو مانشيني، إضافة إلى خلافات شخصية بين اللاعب والمدرب.

ولكن السبب الرئيسي لكل ذلك، يكمن على ما يبدو، في إصابة يعاني منها اللاعب منذ استعداداته لـ "يورو 2016" في فرنسا، فقد خاض اللاعب أول مباراتين مع المنتخب، وغاب عن الثالثة، لأسباب صحية، والأمر المثير للجدل هو أن زميله في الفريق المهاجم أرتيوم دزيوبا استبعد من معسكر المنتخب قبيل "يورو 2016" لأسباب صحية أيضا!، وانتقل دزيوبا مؤخرا من زينيت بطرسبورغ إلى صفوف أرسنال من مدينة تولا.

يذكر أن لاعب خط الوسط أوليغ شاتوف (27 عاما)، انضم إلى صفوف فريق زينيت بطرسبورغ في العام 2013، وشارك في 155 مباراة، سجل خلالها 25 هدفا، وصنع 34 هدفا.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي