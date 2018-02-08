السجن 16 شهرا لأليكسيس سانشيز بسبب تهربه الضريبي

يواجه النجم التشيلي ومهاجم مانشستر يونايتد الجديد أليكسيس سانشيز حكما بالسجن 16 شهرا، بسبب تهربه من دفع الضرائيب.

وتعود القضية التي يحاكم فيها سانشيز لسجله الضريبي في إسبانيا، فقد تمكن من إخفاء قرابة مليون يورو لم يدفعها لمصلحة الضرائب أثناء فترته مع برشلونة موسم 2013 - 2014.

واعترف سانشيز للمحققين بمخالفته، وتعهّد بدفعها والامتثال للحكم، الذي قالت صحيفة "صن" البريطانية إنه مع وقف التنفيذ.

المصدر: وكالات

نادر همامي