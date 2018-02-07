بالفيديو.. إشبيلية إلى نهائي كأس إسبانيا

تأهل فريق إشبيلية إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، على حساب ضيفه ليغانيس، بفوزه عليه بهدف وحيد، في مباراة الإياب التي جمعتهما، اليوم الأربعاء.

ويعود الفضل في انتصار الفريق الأندلسي للاعبه الأرجنتينيين خواكين كوريا، وفرانكو فازكويز، اللذين سجلا هدفيه، في الدقيقتين (15، 90) على الترتيب، من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

وتفوق إشبيلية على ليغانيس (2-1)، بنتيجة مجموعة مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بعد تعادلهما بهدف لمثله، في لقاء الذهاب.

وسيكون إشبيلية، في النهائي، بانتظار الفائز من مواجهة برشلونة، حامل اللقب، ومضيفه فالنسيا، اللذين يلتقيان في مباراة الإياب، يوم الخميس، على ملعب "ميستايا"، علما أن مباراة الذهاب انتهت بفوز برشلونة بهدف وحيد، يوم الخميس الماضي.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي