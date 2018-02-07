بوتين يلتقي رئيس الفيفا في سوتشي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه يعتزم عقد اجتماع مع رئيس الفيفا جياني انفانتينو، في مدينة سوتشي قريبا، لتحديد بداية مراحل التحضير لكأس العالم لكرة القدم.

ودعا بوتين ناشئي نادي "توتيم" لكرة القدم، إلى حضور هذا الاجتماع مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قائلا: "بما أنكم أيضا أبطال للعالم، أدعوكم إلى هناك، حتى تتمكنوا من التحدث مع السيد إنفانتينو، وأعتقد أنه سيكون من المثير للاهتمام بالنسبة له رؤية أبطال العالم في فئتهم".

وسبق أن التقى فلاديمير بوتين في إطار منتدى "المجتمع" مع فريق "توتيم"، في الـ3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد انتصار في كأس العالم بين دور الأيتام والمدارس الداخلية.

وأشاد بوتين بانتصارات النادي الرياضية ووعد أطفال مدينة كراسنويارسك بأنهم سوف يتدربون قريبا في مجمع رياضي يلبي المتطلبات الحديثة.

المصدر: "تاس"

نايف الكوردي