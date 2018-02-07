شاهد رياضة الفن النبيل.. ملاكم يواسي ضحيته

ليس من العبث إطلاق تسمية الفن النبيل على رياضة الملاكمة، فخير دليل على ذلك، مشهد مؤثر واسى فيه الملاكم الروسي مراد غاسيف منافسه الكوبي يونير دورتيكوس، بعد فوزه عليه بالقاضية.

وأجهش الملاكم الكوبي يونير دورتيكوس، خلال المؤتمر الصحفي، بالبكاء عقب هزيمته بالضربة القاضية على يد نظيره الروسي في الثواني الأخيرة من الجولة الـ 12 الأخيرة للنزال، الذي جرى بينهما، في مدينة سوتشي الروسية، على لقب بطل العالم للوزن الخفيف الثقيل، ضمن الدور قبل النهائي لدورة "سلسلة السوبر - World Boxing Super Series" أو كأس محمد علي.

وتوجه مراد غاسيف إلى خصمه وأخذ يربت على كتفه ليخفف من حزنه بعد تجرعه الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية، بعد 22 انتصارا منها 11 بالضربة القاضية، خاصة وأن الملاكم الكوبي كان من أبرز المرشحين للفوز ليس فقط في هذا النزال بل وبلقب البطولة.

A beautiful moment as Gassiev comforts an emotional Dorticos. Two warriors! ✌️#GassievDorticos 🏆 #AliTrophypic.twitter.com/hqI8whwFKH — World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) February 3, 2018

كما ذهب الملاكم الروسي إلى غرفة نظيره الكوبي وقدم له حزامه والتقط معه ومع مدربه ومساعديه صورة جماعية.

وسيكون مراد غاسيف حامل حزامي بطل العالم حسب الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، ورابطة الملاكمة العالمية (WBA)، على موعد في النهائي، مع الملاكم الأوكراني ألكسندر أوسيك، الذي يحمل حزامي لقب بطل العالم أيضا، بحسب منظمة الملاكمة العالمية (WBO)، المجلس العالمي للملاكمة (WBC).

We have our Cruiserweight Finalists!! 🔥



What a final we are going to have in Jeddah in May!!



Who are you backing? 🤔#UsykGassiev#Unification 🏆 #AliTrophy#BestvsBestpic.twitter.com/qZw8GTLxae — World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) February 4, 2018

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وسيقام النزال النهائي بين الملاكمين الروسي والأوكراني على لقب بطل العالم المطلق ودورة "سلسلة السوبر - World Boxing Super Series" أو كأس محمد علي، للوزن الخفيف الثقيل، يوم الـ 18 مايو/أيار 2018، في مدينة جدة السعودية.

المصدر: RT

نايف الكوردي