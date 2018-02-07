شاهد رياضة الفن النبيل.. ملاكم يواسي ضحيته
ليس من العبث إطلاق تسمية الفن النبيل على رياضة الملاكمة، فخير دليل على ذلك، مشهد مؤثر واسى فيه الملاكم الروسي مراد غاسيف منافسه الكوبي يونير دورتيكوس، بعد فوزه عليه بالقاضية.
وأجهش الملاكم الكوبي يونير دورتيكوس، خلال المؤتمر الصحفي، بالبكاء عقب هزيمته بالضربة القاضية على يد نظيره الروسي في الثواني الأخيرة من الجولة الـ 12 الأخيرة للنزال، الذي جرى بينهما، في مدينة سوتشي الروسية، على لقب بطل العالم للوزن الخفيف الثقيل، ضمن الدور قبل النهائي لدورة "سلسلة السوبر - World Boxing Super Series" أو كأس محمد علي.
🎥 EXCLUSIVE: Footage of the Gassiev & @DorticosKO corner teams during the fight! (including @abelthesummit)— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) February 7, 2018
Watch the full #GasievDorticos Post-Fight documentary here: https://t.co/xBt62VqSLR
🏆 #AliTrophypic.twitter.com/twQhzJQra2
وتوجه مراد غاسيف إلى خصمه وأخذ يربت على كتفه ليخفف من حزنه بعد تجرعه الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية، بعد 22 انتصارا منها 11 بالضربة القاضية، خاصة وأن الملاكم الكوبي كان من أبرز المرشحين للفوز ليس فقط في هذا النزال بل وبلقب البطولة.
A beautiful moment as Gassiev comforts an emotional Dorticos. Two warriors! ✌️#GassievDorticos 🏆 #AliTrophypic.twitter.com/hqI8whwFKH— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) February 3, 2018
كما ذهب الملاكم الروسي إلى غرفة نظيره الكوبي وقدم له حزامه والتقط معه ومع مدربه ومساعديه صورة جماعية.
🎥 CLASS: Video of Murat Gassiev returning the @WBABoxing belt he'd just won to @DorticosKO 👌— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) February 6, 2018
Watch the full #GasievDorticos Post-Fight documentary here: https://t.co/xBt62VqSLR
🏆 #AliTrophypic.twitter.com/a5CVlNmuGW
وسيكون مراد غاسيف حامل حزامي بطل العالم حسب الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، ورابطة الملاكمة العالمية (WBA)، على موعد في النهائي، مع الملاكم الأوكراني ألكسندر أوسيك، الذي يحمل حزامي لقب بطل العالم أيضا، بحسب منظمة الملاكمة العالمية (WBO)، المجلس العالمي للملاكمة (WBC).
We have our Cruiserweight Finalists!! 🔥— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) February 4, 2018
What a final we are going to have in Jeddah in May!!
Who are you backing? 🤔#UsykGassiev#Unification 🏆 #AliTrophy#BestvsBestpic.twitter.com/qZw8GTLxae
وسيقام النزال النهائي بين الملاكمين الروسي والأوكراني على لقب بطل العالم المطلق ودورة "سلسلة السوبر - World Boxing Super Series" أو كأس محمد علي، للوزن الخفيف الثقيل، يوم الـ 18 مايو/أيار 2018، في مدينة جدة السعودية.
المصدر: RT
نايف الكوردي