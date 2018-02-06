السوري عمر السومة يتلقى طعنة أوكرانية

قرر المدير الفني لنادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، الأوكراني سيرغي ريبروف استبعاد المهاجم السوري عمر السومة، من قائمة الفريق التي ستخوض منافسات دوري أبطال آسيا 2018.

وانتابت حالة من الغضب جماهير الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار المدرب الأوكراني عدم ضم الهداف عمر السومة إلى تشكيلة الفريق.

ومن جهته، أعرب عبدالله الجاسم، وكيل عمر السومة، عن دهشته من التقارير الإعلامية التي أكدت مدرب الأهلي ريبروف لا يريد وضع اللاعب السوري في قائمة الفريق الآسيوية، كونه يعاني من إصابة في الوقت الحالي، ولن يكون جاهزا مع بداية البطولة.

وقال الجاسم من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "سؤالي هل السومة تم تسجيله في قائمة آسيا لهذا الموسم؟ وهل ريبروف لا يعرف هداف الدوري لمدة 3 مواسم؟"،

وأضاف وكيل الهداف السوري: "علماً بأن الكابتن عمر السومة سيكون جاهز دوريا بدءا من لقاء التعاون وبعد لقاءين في آسيا!".

وكشف طارق كيال نائب رئيس نادي الأهلي أن عمر السومة مستمر مع الفريق حتى عام 2021 مع إمكانية التجديد لعام إضافي، مشيرا إلى أن قرار المدرب الأوكراني باستبعاد اللاعب من قائمة الفريق لدوري أبطال آسيا سببه الخشية من فقدان مكان لأحد اللاعبين الأجانب في القائمة، مع استمرار إصابة السومة.

وقال كيال في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "‏السومه من أهم لاعبي الأهلي واطمئن الجماهير السومه باقي في النادي حتى 2021 مع أفضليه التجديد لمدة أخرى".

السومه من اهم لاعبين الاهلي واطمئن الجماهير السومه باقي في النادي حتى 2021 مع افضليه التجديد لمدة اخرى .وكل ماذكر عاري من الصحة وافتراء القصد زعزعة استقرار النادي واخراجنا من الملعب . امل عدم الانسياق خلف المندسين بيننا . — Tarik. a. kayal (@tarikakayal) February 6, 2018

وشدد نائب رئيس الأهلي على أن كل التقارير التي تحدثت عن إمكانية رحيل السومة عن الفريق غير صحيحة وتهدف لزعزعة الاستقرار وإبعاد الفريق عن التركيز.

وأوضح كيال أن المهاجم السوري وصل، يوم الثلاثاء، إلى جدة من أجل بدء البرنامج التأهيلي، بقوله: "‏السومة سيبدأ برنامج التأهيل، والبطولة الآسيوية ستبدأ يوم الاثنين المقبل، نهدف للاستفادة من الرباعي الأجنبي، وعند التأهل للأدوار النهائية، سيتم قيد عمر السومة".

السومة وصل اليوم وسيبدأ برنامج التاهيل والاسيوية ستبدأ يوم الاثنين القادم فقرار المدرب بعدم الرغبة ان نفقد لاعب اجنبي لعدد من المباريات المجموعات التي يتطلب الفوز بها للمشاركة في الادوار النهائية وتحتاج اربعة اجانب خلالها لصعوبتها وعند التاهل سيتم اضافة السومه لاحقا للاسيوية. — Tarik. a. kayal (@tarikakayal) February 6, 2018

واختتم: "‏سنفقد ما يقرب من 9 لاعبين دوليين بالمنتخب في دور الـ 16، لذا قرر المدرب قيد فيتفازيديس كلاعب طرف، ومؤمن زكريا مهاجم، وكلاوديمير كمحور، وميليغان مدافع لسد النقص العددي".

سنفقد لاعبين المنتخب في دور 16 من الاسيويةتقريبا 9 لاعبين في جميع المراكز لذلك يجب الاحاطةلاننا سنفقد معظم لاعبين الهجوم لذلك كان خيار المدرب لفتفا كلاعب طرف ومؤمن لاعب مهاجم وكلودمير محور ومليقان مدافع . — Tarik. a. kayal (@tarikakayal) February 6, 2018

ويستهل الأهلي مشواره في دوري أبطال آسيا بمواجهة فريق تراكتور سازي الإيراني، مساء يوم 12 فبراير/شباط الجاري.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي