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السوري عمر السومة يتلقى طعنة أوكرانية

الرياضة

السوري عمر السومة يتلقى طعنة أوكرانية
twitter.com/alahli_fc
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قرر المدير الفني لنادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، الأوكراني سيرغي ريبروف استبعاد المهاجم السوري عمر السومة، من قائمة الفريق التي ستخوض منافسات دوري أبطال آسيا 2018.

وانتابت حالة من الغضب جماهير الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار المدرب الأوكراني عدم ضم الهداف عمر السومة إلى تشكيلة الفريق. 

ومن جهته، أعرب عبدالله الجاسم، وكيل عمر السومة، عن دهشته من التقارير الإعلامية التي أكدت مدرب الأهلي ريبروف لا يريد وضع اللاعب السوري في قائمة الفريق الآسيوية، كونه يعاني من إصابة في الوقت الحالي، ولن يكون جاهزا مع بداية البطولة.

وقال الجاسم من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "سؤالي هل السومة تم تسجيله في قائمة آسيا لهذا الموسم؟ وهل ريبروف لا يعرف هداف الدوري لمدة 3 مواسم؟"،

وأضاف وكيل الهداف السوري: "علماً بأن الكابتن عمر السومة سيكون جاهز دوريا بدءا من لقاء التعاون وبعد لقاءين في آسيا!".

وكشف طارق كيال نائب رئيس نادي الأهلي أن عمر السومة مستمر مع الفريق حتى عام 2021 مع إمكانية التجديد لعام إضافي، مشيرا إلى أن قرار المدرب الأوكراني باستبعاد اللاعب من قائمة الفريق لدوري أبطال آسيا سببه الخشية من فقدان مكان لأحد اللاعبين الأجانب في القائمة، مع استمرار إصابة السومة.

وقال كيال في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "‏السومه من أهم لاعبي الأهلي واطمئن الجماهير السومه باقي في النادي حتى 2021 مع أفضليه التجديد لمدة أخرى".

وشدد نائب رئيس الأهلي على أن كل التقارير التي تحدثت عن إمكانية رحيل السومة عن الفريق غير صحيحة وتهدف لزعزعة الاستقرار وإبعاد الفريق عن التركيز.

وأوضح كيال أن المهاجم السوري وصل، يوم الثلاثاء، إلى جدة من أجل بدء البرنامج التأهيلي، بقوله: "‏السومة سيبدأ برنامج التأهيل، والبطولة الآسيوية ستبدأ يوم الاثنين المقبل، نهدف للاستفادة من الرباعي الأجنبي، وعند التأهل للأدوار النهائية، سيتم قيد عمر السومة".

واختتم: "‏سنفقد ما يقرب من 9 لاعبين دوليين بالمنتخب في دور الـ 16، لذا قرر المدرب قيد فيتفازيديس كلاعب طرف، ومؤمن زكريا مهاجم، وكلاوديمير كمحور، وميليغان مدافع لسد النقص العددي".

ويستهل الأهلي مشواره في دوري أبطال آسيا بمواجهة فريق تراكتور سازي الإيراني، مساء يوم 12 فبراير/شباط الجاري.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي 

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