شاهد.. واتفورد يركع الأرستقراطيين

ألحق فريق واتفورد هزيمة ساحقة بضيفه تشيلسي، حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بأربعة أهداف مقابل هدف، اليوم الاثنين، في ختام مباريات الجولة الـ 26 للبريمير ليغ.

وحملت رباعية أصحاب الأرض توقيع كل من، تروي دييني (د. 42 من ضربة جزاء)، داريل يانمات (د. 84)، جيرارد دولوفيو (د. 88)، روبرتو بيرييرا (د. 90). بينما سجل البلجيكي ايدين هازارد هدف الأرستقراطيين اليتيم، بحلول الدقيقة 85، التي أكملها تشيلسي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 25، بعد طرد لاعبه الفرنسي تيموي باكايوكو.

ومني تشيلسي بالهزيمة الثانية على التوالي، وتراجع إلى المركز الرابع برصيد 50 نقطة. بينما استعاد واتفورد ذاكرة الانتصارات، بعد ثلاث هزائم وتعادلين، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، وينفرد بالمركز الحادي عشر في جدول ترتيب البريمير ليغ.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي