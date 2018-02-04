شاهد.. محمد صلاح يهدي طفلا قميصه في لقطة جميلة
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لبي النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي طلب طفل صغير بمنحه القميص الخاص به عقب انتهاء مباراة فريقه أمام توتنهام في قمة مباريات الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.
وأهدى صلاح قميصه للطفل الذي رفع لافتة كتب عليها "قميص محمد صلاح" أثناء اللقاء ليقوم صلاح بتحقيق رغبة الطفل عقب انتهاء المباراة.
وحرم هداف توتنهام، هاري كين، ليفربول من الخروج فائزا في المباراة المجنونة التي انتهت بالتعادل 2-2.
المصدر: RT
فادي سيمير
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