روسيا تعانق كأس الأساطير على حساب البرتغال .. (فيديو)

اختتمت في العاصمة موسكو، اليوم الأحد، مباريات النسخة اليوبيلية العاشرة لكأس الأساطير لكرة القدم "كأس قسطنطين يريمينكو"، بمشاركة ست منتخبات ضمت كوكبة من نجوم كرة القدم القدامى.

واعتلى منتخب روسيا منصة التتويج للمرة العاشرة، وذلك على حساب نظيره البرتغالي، بفوزه عليه (8-4) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد، في ملعب "لوجنيكي" المغطى، بالعاصمة موسكو.

وأحرز الروسيان يغور تيتوف ورومان شيروكوف أربعة أهداف، بواقع هدفين لكل منهما، بينما سجل الرباعية الأخرى كل من، دميتري خليستوف، أليكسي سميرتين، رومان بافلوتشينكو، قسطنطين غولوفسكوي.

بينما سحل رباعة برازيليي أوروبا كل من، لويش ميغيل، مانيشي، سيماو سابروزا، بيدرو مينديش.

واختير اللاعب الروسي يفغيني ألدونين (38 عاما) أفضل لاعب في النسخة العاشرة لبطولة كأس الأساطير.

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في حين، فاز الألماني كاكاو (36 عاما)، الذي مثل منتخب المانشافت في الفترة (2009-2012)، بلقب هداف البطولة برصيد 11 هدفا.

واكتفى منتخب النجوم، الذي بقيادة البلغاري خريستو ستويتشكوف، بالمركز الثالث بفوزه على نظيره الألماني، بينما حل منتخب فرنسا بالمركز الخامس، بعد فوزه على نظيره الإيطالي، بقيادة الأسطورة فرنشيسكو توتي.

وشارك 6 منتخبات في النسخة العاشرة لكأس الأساطير وهي، روسيا، البرتغال، ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا، وفريق مؤلف من نجوم عالميين.

وتقام هذه البطولة منذ عام 2009، ويشارك فيها لاعبون قدامى ما فوق سن 35 عاما، وتستمر المباراة لمدة 40 دقيقة، بواقع 20 دقيقة لكل شوط واحد، ويضم كل منتخب خمسة لاعبين إضافة إلى حارس المرمى، واحتكر منتخب روسيا لقب البطولة حتى الآن، وجاء تتويج الدب الروسي على حساب كل من: إسبانيا (2009، 2010)، هولندا (2011)، أوكرانيا (2012، 2013)، البرتغال (2014، 2015)، فرنسا (2016)، ألمانيا (2017)، البرتغال (2018).

كما تطلق على هذه البطولة اسم أفضل لاعب في الفرن 20 لكرة القدم داخل الصالات، الروسي الراحل قسطنطين يريمينكو، الذي توفي عن عمر ناهز 39 عاما، ومثل منتخب روسيا في 66 مباراة خلال الفترة ما بين عامي (1991-2001) وأحرز 122 هدفا، وقاده إلى التتويج بلقب بطل أوروبا 1999، والمركز الثاني في بطولة العالم 1996، كما دافع عن ألوان وفريق دينا الروسي في 235 مباراة، أحرز خلالها 519 هدفا، كما لعب لأندية أخرى وسجل خلال مسيرته الاحترافية 1132 هدفا، ولقب بـ "بيليه الروسي".

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وفيما يلي أبرز النجوم المشاركين في هذه البطولة:

شهدت النسخة العاشرة لكأس الأساطير أول مشاركة من قبل الأسطورة "إمبراطور روما" فرانشيسكو توتي، البالغ من العمر 41 عاما، الذي دافع عن ألوان روما طوال مسيرته الاحترافية، التي بدأت منذ عام 1993 وحتى العام 2017، عندما أبكى عشاق روما والساحرة المستديرة بوضعه حدا لمسيرته الاحترافية، ولعب خلال هذه الفترة 785 مباراة بقميص الذئاب في جميع البطولات، وأحرز خلالها 307 أهداف، إضافة إلى 124 تمريرة حاسمة، وقاده إلى التتويج بلقب بطل الكالتشيو في الموسم (2000-2001)، ومركز الوصافة 9 مرات، وكأس إيطاليا مرتين، إضافة إلى لقبين في كأس السوبر.

ودافع الإمبراطور فرانشيسكو توتي عن ألوان منتخب بلاده في 58 مباراة خلال الفترة ما بين عامي (1998-2006)، وأحرز تسعة أهداف، وتوج معه بلقب بطل العالم معه في مونديال ألمانيا 2006، واحتل المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2000.

ومثل منتخب إيطاليا في هذه البطولة، إلى جانب الأسطورة توتي، نجوم مثل دييغو فوزير، لويجي ديبياجو، ماركو ديلفيكيو، والحارس أنطونيو كيمنتي، وغيرهم.

وحصل فرانشيسكو توتي على جائز تقدير من منظمي هذه البطولة لمساهمته في تطوير كرة القدم.

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أبرز لاعبي منتخب روسيا، أبطال كأس الأساطير 2018:

دميتري ألينتشييف (45 عاما)، لاعب خط وسط دافع عن الوان منتخب روسيا في الفترة ما بين عامي (1996-2005)، وشارك في 55 مباراة وسجل 6 أهداف، ودافع عن ألوان عدة أندية أبرزها فريقا العاصمة موسكو لوكوموتيف وسبارتاك، وفريقا بيروجيا وروما الإيطاليان، وفريق بورتو البرتغالي الذي أحرزه معه لقب بطل الدوري البرتغالي عامي (2003، 2004)، والكأس (2001، 2003)، وكأس السوبر (2001، 2003، 2004)، إضافة إلى لقب كأس الاتحاد الأوروبي 2003، ودوري أبطال أوروبا 2004.

يفغيني ألدونين (38 عاما)، لاعب خط وسط منتخب روسيا سابقا، شارك في 29 مباراة معه في الفترة ما بين عامي (2002-2007)، ودافع عن ألوان أندية مثل تسيسكا موسكو وروتور من مدينة فولغوغراد وغيرها، وحصل على لقب بطل الدوري الروسي مرتين، والكأس المحلية خمس مرات، وكأس السوبر الروسي أربع مرات، ولقب بطل الدوري الأوروبي في العام 2005 مع تسيسكا موسكو.

يغور تيتوف (41 عاما)، لاعب خط وسط منتخب روسيا سابقا، لعب 41 مباراة مع المنتخب الوطني، سجل خلالها سبعة أهداف، ويعتبر أحد نجوم فريق سبارتاك موسكو في نهاية الألفية الأولى وبداية الثانية، دافع عن ألوانه في الفترة ما بين (324)، وأحرز خلالها 87 هدفا، وتوج معه 6 مرات بلقب بطل الدوري، ومرتين بكأس روسيا.

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أليكسي سميرتين (42)، لاعب خط وسط، مثل المنتخب الوطني في الفترة ما بين (1998-2005)، شارك في 55 مباراة، ودافع عن ألوان عدة أندية أبرزها: دينامو موسكو، لوكوموتيف موسكو، بوردو الفرنسي، تشيلسي وبورتسموث الإنجليزيين، واعتزل كرة القدم في عام 2009.

أبرز لاعبي منتخب البرتغال:

سيماو سابروزا (38 عاما)، دافع عن ألوان منتخب البرتغال في 85 مباراة، في الفترة ما بين عامي (1998-2010)، وسجل خلالها 22 هدفا، وخاض 46 مباراة مع برشلونة في الفترة (1999-2001)، وأحرز خلالها ثلاثة أهداف، وحصل مع بنفيكا على لقب بطل الدوري البرتغالي في العام 2005، والكأس 2004، وكأس السوبر 2005، كما فاز بلقب بطل الأوروبي لكرة القدم في العام 2010، وكأس السوبر الأوروبي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وكأس تركيا مع فريق بيشكتاش.

فيرناندو ميرا (39 عاما)، مدافع منتخب البرتغال سابقا (2000-2008)، مثل بلاده في 55 مباراة، وأحرز خلالها هدفين، كما توج مع شتوتغارت بلقب بطل الدوري الألماني (2006/07)، وفاز بلقب بطل كأس السوبر التركي مع غلطة سراي، وبطل الدوري الروسي مع زينيت بطرسبورغ 2010، وكأس روسيا في (2009/10)، وكأس السوبر 2011.

مانيشه (40 عاما)، لعب 10 مباريات فقط مع منتخب بلاده في الفترة (1997-1998)، بينما أحرز العديد من الألقاب مع أندية مختلفة منها، بنفيكا وبورتو وسبورتينغ وأتلتيكو مدريد الإسباني، ودينامو موسكو، وتشيلسي، وكولن الألماني، وإنتر ميلان.

منتخب النجوم:

خريستو ستويتشكوف (51 عاما)، مهاجم منتخب بلغاريا في الفترة ما بين (1987-1999)، مثل بلاده في 83 مباراة وسجل 37 هدفا، ولعب النجم البلغاري مع برشلونة في فترتين الأولى ما بين عامي (1990-1995) وشارك خلالها 149 مباراة، وسجل 77 هدفا، والثانية بين عامي (1996-1998)، وخاض خلالها 26 مباراة وسجل خلالها سبعة أهداف فقط، وتوج بلقب بطل الليغا الإسبانية 4 مرات، والكأس المحلية مرة واحدة، وكأس السوبر 4 مرات، ودري الأبطال 1992، وكأس السوبر الأوروبي مرتين (1992، 1997)، وكأس الاتحاد الأوروبي في الموسم (1996-1997)، ولعب خلال تلك الفترتين مع فريق بارما الإيطالي في الموسم (1995-1996).

ولعب إلى جانب ستويشكوف في فريق النجوم، كل من الفنلندي ياري ليتمانين (46 عاما) نجم منتخب بلاده وفريقي أياكس أمستردام الهولندي وبرشلونة، والإسباني غايسكا منديتا (43 عاما) أحد نجوم برشلونة وفالنسيا سابقا، والهولندي فرانك دي بور (47 عاما) نجم منتخب الطواحين وبرشلونة،، والإيرلندي داميان داف (38 عاما) لاعب تشيلسي سابقا، الحارس الكرواتي ستيبي بليتيكوسا (39 عاما) حارس سبارتاك سابقا، وغيرهم من النجوم.

وأشاد المشاركون في دورة كأس الأساطير بحسن تنظيم النسخة اليوبيلية العاشرة للبطولة، التي تأتي قبل 140 يوما من انطلاق العرس الكروي الكبير مونديال روسيا 2018.

المصدر: RT

نايف الكوردي