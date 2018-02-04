كفيتوفا تتوّج بلقب بطولة بطرسبورغ للتنس

توجت التشيكية بيترا كفيتوفا بلقب بطولة سان بطرسبورغ الروسية للتنس اليوم الأحد، بعد تغلبها على المصنفة الرابعة الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش.

وتمكنت كفيتوفا المصنفة 29 عالميا من حسم المباراة النهائية لصالحها والظفر باللقب بفوزها بمجموعتين نظيفتين، بواقع : (6-1) و(6-2)، خلال ساعة واحدة و5 دقائق.

ويعتبر لقب بطولة سان بطرسبورغ، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 700 ألف دولار، هو الأول للاعبة التشيكية في الموسم الحالي والـ21 في مسيرتها الاحترافية.

Квитова выиграла теннисный турнир в Петербурге, обыграв в финале Младенович https://t.co/7NxG1plSMPpic.twitter.com/oEwZViyTI7 — Р-Спорт (@rsportru) February 4, 2018

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المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر