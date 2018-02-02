الروسية كاساتكينا تفجر مفاجأة بإقصائها فوزنياكي من بطولة بطرسبورغ
فجرت الروسية داريا كاساتكينا مفاجأة من العيار الثقيل، بإطاحتها بالمصنفة الأولى عالميا، الدنماركية كارولين فوزنياكي، في الدور ربع النهائي لبطولة سان بطرسبورغ للتنس، اليوم الجمعة.
وتمكنت كاساتكينا، المصنفة 8 في البطولة، من الفوز على فوزنياكي المتوّجة حديثا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (7-6 و6-3)، خلال ساعة واحدة و31 دقيقة.
.@DKasatkina downs Wozniacki!— WTA (@WTA) February 2, 2018
Upsets the World No. 1, 7-6(2), 6-3!
Will face @KikiMladenovic in the semis. pic.twitter.com/lvlXYJWp9G
وستواجه كاساتكينا في الدور نصف النهائي للبطولة، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 700 ألف دولار، الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، عقب فوزها على التشيكية كاترينا سينياكوفا، بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (6-4 و6-3).
The title defense continues!— WTA (@WTA) February 2, 2018
.@KikiMladenovic is on to the @Formula_TX semis!
Defeats Siniakova, 6-4, 6-3 pic.twitter.com/cXCzDR6qru
أليكسي اسبر