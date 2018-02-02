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الروسية كاساتكينا تفجر مفاجأة بإقصائها فوزنياكي من بطولة بطرسبورغ

الرياضة

الروسية كاساتكينا تفجر مفاجأة بإقصائها فوزنياكي من بطولة بطرسبورغ
Globallookpress Maksim Konstantinov
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فجرت الروسية داريا كاساتكينا مفاجأة من العيار الثقيل، بإطاحتها بالمصنفة الأولى عالميا، الدنماركية كارولين فوزنياكي، في الدور ربع النهائي لبطولة سان بطرسبورغ للتنس، اليوم الجمعة.

وتمكنت كاساتكينا، المصنفة 8 في البطولة، من الفوز على فوزنياكي المتوّجة حديثا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (7-6 و6-3)، خلال ساعة واحدة و31 دقيقة.

وستواجه كاساتكينا في الدور نصف النهائي للبطولة، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 700 ألف دولار، الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، عقب فوزها على التشيكية كاترينا سينياكوفا، بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (6-4 و6-3).

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

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