عصيان "محرز" يغيبه عن مباراة فريقه ليستر أمام سوانسي

استبعد المدرب كلود بويل، الجزائري رياض محرز، من تشكيلة ليستر سيتي الذي يستضيف سوانسي، اليوم السبت، في المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتفاقم الخلاف بين محرز وإدارة ليستر بسبب رفض الأخيرة عرضا لانتقاله إلى مانشستر سيتي.

ولم يشارك محرز في التمارين مع ناديه منذ اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية (الأربعاء 31 يناير/ كانون الثاني)، بعد فشل مسعى سيتي متصدر ترتيب الدوري، لضم اللاعب، في ظل ارتفاع السعر الذي طلبه ليستر.

وقال بويل في مؤتمر صحفي عشية المباراة: "رياض ليس متاحا لهذه المباراة. كل ما يمكنني قوله عن هذا الوضع أن هذا هو القرار الأفضل لليستر. هو أيضا القرار الأفضل بالنسبة إلى رياض".

وأضاف: "هذا وضع صعب بالنسبة إلينا لكن حان الوقت للمضي قدما والحفاظ على تركيزنا".

وساهم محرز في قيادة ليستر إلى لقبه الأول في الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016. إلا أن اللاعب طلب أكثر من مرة الرحيل عن النادي، دون تجاوب.

ويأمل بويل في أن يعاود اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، المشاركة مع فريقه بشكل دوري، علما أن أداءه تحسن منذ حلول بويل بدلا من كريغ شكسبير في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال المدرب الفرنسي: "آمل في أن يكون قادرا على العودة معنا. هو لاعب مهم بالنسبة إلينا، بالطبع، يمكنه العودة إلى الفريق وعلينا أن نبقى موحدين. إدارة هذه المسألة صعبة لكنها ستبقى في إطار النادي".

وأشارت التقارير إلى أن سيتي اهتم بضم محرز في الأيام الأخيرة لفترة الانتقالات، سعيا من مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا لتعويض بعض الإصابات في فريقه، في ظل ضغط المباريات للفترة المقبلة.

وبحسب هذه التقارير، فإن سيتي مستعد لدفع ما يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني (71 مليون دولار)، إضافة إلى لاعب إضافي، لضم محرز. غير أن ليستر كان يطلب سعرا أعلى يصل إلى حدود 90 مليون جنيه.

وانضم محرز إلى ليستر قادما من نادي لوهافر الفرنسي عام 2014، مقابل 350 ألف جنيه فقط.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير