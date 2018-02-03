9 ملايين يورو تغير مصير البرتغالي رونالدو

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت، عن تحرك ريال مدريد، للإبقاء على هدافه التاريخي كريستيانو رونالدو، الذي ربطته تقارير عديدة بالرحيل عن النادي الملكي الصيف القادم.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد يخطط لزيادة راتب رونالدو، في يوليو/تموز المقبل بمقدار 9 ملايين يورو، ليصبح 30 مليون يورو في السنة الواحدة.

وهذا ما يعني اقتراب راتب صاروخ ماديرا من راتب البرازيلي نيمار دا سيلفا مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يتقاضى 38 مليون يورو سنويا مع النادي الباريسي.

СМИ: "Реал" поднимет зарплату Криштиану Роналду до 30 миллионов евро в год https://t.co/OGHqcr3kCVpic.twitter.com/JSZM47HOxk — Р-Спорт (@rsportru) February 3, 2018

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وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة الفريق الملكي لراتب البرتغالي يعني استمراره رفقة الميرينغي بالموسم القادم.



وكانت تقارير في الآونة الأخيرة، قد تحدثت عن أن رونالدو (32 عاما)، الذي يحصل حاليا على 21 مليون يورو سنويا، يطالب بزيادة راتبه ليتساوى مع الهداف التاريخي لنادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يتقاضى 50 مليون يورو سنويا، وذكرت أن رونالدو راغب في الرحيل عن ريال مدريد بسبب عدم وفاء رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز بوعده له بتحسين الراتب بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2017 وتتويج الملكي بدوري أبطال أوروبا والليغا.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر