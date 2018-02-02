86 % من فنادق موسكو حُجزت خلال فترة مونديال روسيا

تحدث رئيس إدارة الرياضة والسياحة في مدينة موسكو، نيكولاي غولياييف، عن وضع الفنادق والحجوزات في العاصمة الروسية خلال أيام بطولة كأس العالم 2018 الذي تستضيفه البلاد الصيف القادم.

وقال غولياييف: "لغاية الوقت الحالي فإن أكثر من 1300 فندق حصلوا على أوراق الاعتماد المطلوبة، حيث تطابقت مواصفات هذه الفنادق مع المعايير التي حددتها بلدية العاصمة".

وتابع غولياييف، قائلا بأنه قد تم حجز 86 % من غرف الفنادق في العاصمة خلال فترة كأس العالم، ووصلت نسبة المواطنين الروس من هذه الحجوزات إلى 18 %، بينما تصدر مواطنو كل من الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وإيران قائمة الأجانب في عدد الحجوزات الفندقية.

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وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة في 2018، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من الـ14 يونيو/حزيران، لغاية الـ15 يوليو/تموز، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي موسكو، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: sport-express.ru

أليكسي اسبر