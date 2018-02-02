بلاتر يفكر في الطعن في عقوبة إيقافه!

ألمح الرئيس السابق للفيفا السويسري، جوزيف بلاتر، الجمعة، إلى أن الوقت قد حان للطعن بعقوبة إيقافه 6 أعوام عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم، وذلك بعد "ظهور حقائق جديدة" في الملف.

وغرد بلاتر عبر حسابه على موقع "تويتر": "مع ظهور حقائق جديدة، حان الوقت للتساؤل حول قرار لجنة الأخلاقيات في الفيفا - بإيقافي ستة أعوام".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، تحدث الرئيس السابق للاتحاد الدولي في بيان مكتوب، عن "معلومات وحتى أدلة" لها علاقة بإيقافه، مؤكدا أنه "لا يوجد في الوقت الحالي أي إجراء قضائي".

وسبق لبلاتر أن استأنف العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضي التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، إلا أنها ثبتت العقوبة بحقه. وفي ظل عدم وجود مسار قضائي رياضي يمكن أن يلجأ إليه، قد يكون الحل الوحيد أمام بلاتر اللجوء إلى القضاء المدني السويسري.

واضطر "سيب" بلاتر (81 عاما) للاستقالة من منصبه في رئاسة الفيفا في خضم موجة فضائح فساد عام 2015، بعد 17 عاما من رئاسة الهيئة الكروية العالمية.

وأوقف بلاتر بداية ثمانية أعوام من قبل القضاء الداخلي للفيفا عام 2015، وقلصت العقوبة إلى 6 أعوام بعد استئناف تقدم به. واتخذت العقوبة على خلفية دفعة مثيرة للجدل بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) لصديقه الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي، الفرنسي ميشال بلاتيني الموقوف أيضا، في إطار سلسلة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم.

وكان بلاتيني بدوره لجأ دون جدوى إلى المحكمة الاتحادية السويسرية للطعن بإيقافه أربع سنوات في القضية ذاتها، وهو ما لم يفعله بلاتر. ولجأ الفرنسي قبل أيام إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.

ولن تمنع العقوبة بلاتر من التوجه إلى روسيا هذا الصيف لحضور نهائيات كأس العالم بـ"دعوة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسبما أكد السويسري لفرانس برس أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير