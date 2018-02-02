مونديال 2026.. إنفانتينو يشدد على النزاهة أمام الاتحادات الأفريقية

شدد رئيس الفيفا جاني إنفانتينوعلى ضرورة احترام مبادئ النزاهة في اختيار مضيف كأس العالم 2026 وذلك في كلمة أمام الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي بالمغرب المرشح لاستضافة كأس العالم.

وقال إنفانتينو أمام الجمعية العمومية الـ 40 للاتحاد القاري المنعقدة في مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة: "في الماضي كانت علامات استفهام كثيرة بخصوص طريقة الترشيح واختيار البلد المستضيف".

وأكد رئيس الفيفا السويسري أن الاتحاد الدولي وضع قواعد واضحة وشفافة، و"سنعمل على أن يكون الاختيار نزيها حتى يصفق الجميع للبلد الفائز".

ويعول المغرب الذي يتنافس مع ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة مونديال 2026، على نيل دعم الدول الأفريقية في محاولته الخامسة لاستضافة العرس العالمي، لاسيما وأن رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد لم يخف دعمه الكبير للملف المغربي، ودعا في تصريحات سابقة كل الدول الأفريقية إلى تأييد هذا الترشيح.

وأكد المسؤول القاري أمام الجمعية العمومية الجمعة، أنه سيكون لأعضاء الاتحاد الأفريقي الحرية في اختيار من يريدون لاستضافة المونديال.

وأوضح "قلت للجميع إننا نعيش في جو ديمقراطي ولكل الحق في التصويت للملف الذي يريده (...) لدي موقفي، اللجنة التنفيذية تدعم موقفي، لكن القرار يعود لكم".

ومن المقرر أن يشارك الأعضاء الـ 211 في الاتحاد الدولي للمرة الأولى، في عملية التصويت لاختيار البلد المضيف لمونديال 2026، والتي ستجري في 13 يونيو/حزيران المقبل عشية انطلاق منافسات مونديال روسيا 2018. وكان الاختيار في المرات السابقة يعود لأعضاء اللجنة التنفيذية.

ويأتي الاجتماع الأفريقي بعد أيام من مذكرة وزعها الفيفا على أعضائه مؤرخة 26 يناير/كانون الثاني، وفيها يدعوهم إلى "الامتناع عن الإدلاء بتصريحات مكتوبة أو شفوية (...) بشأن المرشحين"، وألا "يعطوا انطباعاتهم الشخصية حول أحقية" ملف أو آخر.

وشددت المذكرة على ضرورة أن تكون عملية اختيار البلد المضيف "أخلاقية، شفافة، موضوعية، وغير منحازة"، مذكرا الأعضاء بضرورة "رفض كل محاولات التأثير (...) والهدايا أو الدعم بهيئة برنامج تنمية".

وفي كلمة موجهة إلى إنفانتينو، قال رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع، الجمعة، إن الهدف الأساسي من احتضان المغرب لبطولات، مثل بطولة أفريقيا للاعبين المحليين (تختتم في 4 فبراير/شباط)، هو "المساهمة في تطوير كرة القدم، وهو هدفنا الأساسي والمستقبلي والمستمر".

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير