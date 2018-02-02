كونتي يتوق لتدريب منتخب إيطاليا مجددا

يتوق أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي للعودة إلى إيطاليا وتولي تدريب منتخب بلاده، بحسب روبرتو فابريتشيني، المفوض الجديد للإشراف على اتحاد كرة القدم إثر الأزمة التي تعصف به.

وقال فابريتشيني، اليوم الخميس: "يبدو كونتي وكأنه يريد ارتداء قميص إيطاليا مجددا، فيما بدا (كارلو) أنشيلوتي منفتحا قبل أن يعيد إغلاق الباب، و(كلاوديو) رانييري ليس حرا أيضا".

وترك كونتي (48 عاما) منتخب إيطاليا بعدما قاده لسنتين، للانضمام إلى تشيلسي بعد كأس أوروبا 2016، لكن خلفه جانبييرو فنتورا أقيل من منصبه بعد فشله في التأهل إلى مونديال روسيا 2018، وذلك للمرة الأولى في ستين عاما.

ويعد أنشيلوتي، المقال من تدريب بايرن ميونيخ في سبتمبر/أيلول الماضي، مع رانييري وروبرتو مانشيني مدرب زينيت الروسي حاليا، الأوفر حظا لتدريب منتخب إيطاليا.

ودخلت اللجنة الأولمبية الإيطالية، الخميس، على خط حل أزمة اتحاد كرة القدم، بتعيينها فابريتشيني مفوضا للإشراف عليه إثر أزمة كانت آخر تجلياتها فشله الأسبوع الماضي في انتخاب رئيس جديد.

وسيعاون، فابريتشيني، الأمين العام للجنة الأولمبية المحلية، نجم دفاع ميلان السابق أليساندرو "بيلي" كوستاكورتا، والخبير القانوني أنجيلو كلاريتسيا، وذلك بعد فشل الجمعية العمومية للاتحاد الإيطالي، الاثنين، في انتخاب رئيس خلفا لكارلو تافيكيو المستقيل من منصبه.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير