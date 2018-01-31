التعادل سيد الموقف بين ميلان ولاتسيو في ذهاب نصف نهائي الكأس
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تعادل ميلان مع ضيفه لاتسيو من دون أهداف، اليوم الأربعاء، على ملعب جوزيبي مياتزا في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم.
وتأجل حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية إلى لقاء الإياب على الملعب الأولمبي في روما يوم الـ 28 فبراير/شباط المقبل.
وكان يوفنتوس الساعي إلى لقبه رابع على التوالي في مسابقة كأس إيطاليا، تغلب الثلاثاء على مضيفه أتلانتا 1-0.
المصدر: أ ف ب
فادي سيمير
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