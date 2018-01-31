لوكاس مورا من باريس سان جرمان إلى توتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الجناح البرازيلي لوكاس مورا من باريس سان جرمان الفرنسي في عقد يمتد حتى 2023، قبل ساعات من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح توتنهام في بيان على تويتر: "نحن سعداء بإعلان توقيع لوكاس مورا من باريس سان جرمان"، مضيفا "وقع لوكاس عقدا حتى 2023 وسيرتدي القميص رقم 27".

ولم يعلن توتنهام قيمة الصفقة، إلا أن وسائل إعلام إنجليزية أشارت إلى أنها تصل إلى 25 مليون جنيه إسترليني (35,4 مليون دولار، 28,5 مليون يورو).

وقال اللاعب في فيديو على حساب ناديه الجديد على تويتر، "إنه فصل من حياتي، تحد جديد لي. أنا سعيد جدا"، مضيفا "سأقدم أفضل ما لدي لهذا النادي لأنني أعتقد (...) أنه يمكننا أن نفوز بأمور كبيرة".

We are delighted to announce the signing of @LucasMoura7 from Paris Saint-Germain!



✍️ Lucas has signed a contract until 2023 and will wear the number 27 shirt. #BemVindoLucaspic.twitter.com/DG0oWDWf5X — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 31, 2018

وتابع "أعتقد أن الفريق قوي جدا. يمكننا أن نفوز بالعديد من الألقاب، ولم لا دوري أبطال أوروبا"؟

وسيكون توتنهام قادرا على إشراك لاعبه الجديد في دوري أبطال أوروبا لأنه لم يخض غمار البطولة مع سان جرمان هذا الموسم.

وبقي مورا (25 عاما) الذي خاض 34 مباراة دولية مع منتخب بلاده خارج تشكيلة سان جرمان معظم فترات الموسم بعد التعاقد مع مواطنه نيمار والفرنسي الشاب كيليان مبابي.

إلا أن نيمار قال عقب فوز سان جرمان على رين الثلاثاء حول رحيل زميله: "أنا حزين لأنه صديق جيد، إنه لاعب بمستوى عال لكنه لم يلعب كثيرا وأعتقد أن ذلك غير عادل".. "هو ليس صديقا جيدا وحسب، بل شخص جيد أيضا، كان يمكن أن يشارك أكثر هنا ولكنني لست مالك الفريق"، مؤكدا "هو شقيقي في كرة القدم وأتمنى له الأفضل. فمهما كان توجهه، أتمنى أن يسجل الكثير من الأهداف وأن يعود إلى منتخب البرازيل".

وكان لوكاس خاض أكثر من 200 مباراة مع سان جرمان منذ انضمامه إلى صفوفه في 2013 قادما من ساو باولو البرازيلي، وتوج معه بلقب الدوري الفرنسي أربع مرات.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير