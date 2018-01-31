دزيوبا ينضم إلى أرسنال

أعلن نادي أرسنال تولا الروسي اليوم الأربعاء عن ضم لاعبي زينيت سان بطرسبورغ أرتيوم دزيوبا وإيفان نوفوسيلتسيف على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ولعب دزيوبا، الذي سيرتدي القميص رقم 24 مع أرسنال، 24 مباراة مع زينيت في مختلف المسابقات هذا الموسم، واستبدل في 14 مباراة منها، وسجل هدفين فقط.

🔥Артем Дзюба – в «Арсенале»🔥



31 января ПФК «Арсенал» подписал арендное соглашение с нападающим сборной России Артемом Дзюбой.🔝



Подробности👉https://t.co/4ZXhJY0Bcqpic.twitter.com/Jt4EMZj2yV — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 31 января 2018 г.

وانتقل نوفوسيلتسيف (26 عاما)، الذي سيحمل قميصه في أرسنال الرقم 52، إلى نادي زينيت صيف 2016 قادما من روستوف ولكنه لم يستطع حجز مكان أساسي في تشكيلة نادي العاصمة الشمالية لروسيا خلال 9 مباريات خاضها مع الفريق.

🔥Иван Новосельцев пополнил «Арсенал»🔥



Сегодня ПФК «Арсенал» подписал арендное соглашение с защитником сборной России Иваном Новосельцевым. 🔝



Подробности 👉🏻 https://t.co/rbWHsIWIJ8pic.twitter.com/VdRc09Kv3a — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 31 января 2018 г.

إقرأ المزيد

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر