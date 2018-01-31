 
مباشر

سبارتاك موسكو يضم الجزائري سفيان هاني

الرياضة

سبارتاك موسكو يضم الجزائري سفيان هاني
@rscanderlecht
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jta8

أعلن نادي سبارتاك موسكو اليوم الأربعاء، عن ضم الدولي الجزائري سفيان هاني (27 عاما) مهاجم أندرلخت البلجيكي لمدة 3 مواسم ونصف الموسم.

ووقع هاني على عقود انتقاله للفريق الروسي اليوم بعد إجرائه للفحوص الطبية الاثنين الماضي، وسيلتحق غدا بفريقه الجديد سبارتاك الذي يجري معسكرا تدريبيا في مدينة ماربيلا الإسبانية.

والتحق هاني بفريق أندرلخت عام 2016 وفاز معه ببطولة الدوري البلجيكي والسوبر المحلي.

إقرأ المزيد
أحمد موسى يعود إلى تسيسكا موسكو

ولعب هاني 31 مباراة هذا الموسم مع أندرلخت في مختلف المسابقات سجل خلالها 10 أهداف، بينما لعب مع المنتخب الجزائري 8 مباريات سجل خلالها 4 أهداف.

ويحتل سبارتاك المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الروسي بـ37 نقطة، متأخرا بـ8 نقاط عن المتصدر لوكوموتيف موسكو.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة