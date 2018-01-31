سبارتاك موسكو يضم الجزائري سفيان هاني

أعلن نادي سبارتاك موسكو اليوم الأربعاء، عن ضم الدولي الجزائري سفيان هاني (27 عاما) مهاجم أندرلخت البلجيكي لمدة 3 مواسم ونصف الموسم.

ووقع هاني على عقود انتقاله للفريق الروسي اليوم بعد إجرائه للفحوص الطبية الاثنين الماضي، وسيلتحق غدا بفريقه الجديد سبارتاك الذي يجري معسكرا تدريبيا في مدينة ماربيلا الإسبانية.

والتحق هاني بفريق أندرلخت عام 2016 وفاز معه ببطولة الدوري البلجيكي والسوبر المحلي.

"Спартак" объявил о покупке полузащитника сборной Алжира Ханни https://t.co/dPl9voA74r — Р-Спорт (@rsportru) 31 января 2018 г.

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ولعب هاني 31 مباراة هذا الموسم مع أندرلخت في مختلف المسابقات سجل خلالها 10 أهداف، بينما لعب مع المنتخب الجزائري 8 مباريات سجل خلالها 4 أهداف.

ويحتل سبارتاك المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الروسي بـ37 نقطة، متأخرا بـ8 نقاط عن المتصدر لوكوموتيف موسكو.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر