أحمد موسى يعود إلى تسيسكا موسكو

أعلن نادي تسيسكا موسكو اليوم الثلاثاء، أنه توصل لاتفاق مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي على ضم النيجيري أحمد موسى إلى نادي الجيش الأحمر الروسي حتى نهاية الموسم الحالي.

ولم يقدم موسى ذو الـ25 عاما الأداء المتوقع منه في نادي ليستر الذي وصل إليه تحديدا من فريق العاصمة الروسية في يوليو/تموز 2016 مقابل 17 مليون جنيه إسترليني، ما مثل وقتها مبلغا قياسيا بالنسبة للنادي الإنجليزي.



وخلال عام ونصف العام قضاها في صفوف ليستر، هز اللاعب النيجيري الشباك خمس مرات فقط في إجمالي 33 مباراة خاضها مع ليستر في جميع المنافسات.

وأعرب موسى الذي سيرتدي القميص رقم 7 في صفوف تسيسكا عن فرحته للعودة إلى الفريق الذي حقق معه سابقا 3 بطولات دوري وبطولتي سوبر وبطولة كأس، وسجل 54 هدفا خلال 168 مباراة خاضها مع الفريق في مختلف البطولات.

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المصدر: وكالات +vk/ЦСКА

أليكسي اسبر