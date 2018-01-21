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راوش ينتقل من كولن الألماني إلى دينامو موسكو

الرياضة

راوش ينتقل من كولن الألماني إلى دينامو موسكو
Reuters Kai Pfaffenbach
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أعلن نادي دينامو موسكو الروسي اليوم الأحد ضم المدافع قسطنطين راوش إلى صفوفه قادما من كولن الألماني لغاية عام 2021.

وجاء الإعلان عن توقيع راوش لنادي العاصمة الروسية عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي":

ويستمر عقد راوش لنهاية يونيو/حزيران 2021، وذكرت تقارير إعلامية أن دينامو دفع 1.5 مليون يورو للنادي الألماني.

ولعب راوش 50 مباراة مع نادي كولن منذ انتقاله إليه قادما من درامشتات الألماني صيف 2016، سجل خلالها هدفا واحدا.

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وولد راوش في بلدة كوجيفنيكوفا التابعة لمنطقة تومسك الروسية، وهاجر مع أهله إلى ألمانيا عندما كان يبلغ السادسة من عمره، وهناك التحق بأكاديمية لاشندورف منذ الصغر ثم انتقل إلى نينهاغين ثم إلى هانوفر، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي بنادي شتوتغارت ودرامشتات وكولن.

لعب راوش لمنتخب ألمانيا للشباب ولكنه كان دائم الإعلان عن استعداده الدائم لتمثيل منتخب روسيا لكرة القدم إذا دعي، وهو ما حصل بالفعل في أغسطس/أب الماضي، وبعد الحصول على موافقة الفيفا لعب راوش أولى مبارياته الأربع بقميص روسيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

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