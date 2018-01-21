هامبورغ الألماني يقيل مدربه

أعلن نادي هامبورغ الألماني اليوم الأحد عن إنهاء التعاقد مع المدرب ماركوس غيسدول، بعد الخسارة أمام كولن بهدفين نظيفين في المرحلة 19 من الدوري الألماني لكرة القدم أمس السبت.

وذكر النادي على حسابه في "تويتر" أن المدرب دانييل موسيغ سوف يكون المسؤول عن التدريبات اليوم الأحد، بانتظار اتخاذ قرار جديد يتعلق بخلافة المدرب غيسدول.

ويحتل هامبورغ المرتبة قبل الأخيرة على لائحة الترتيب برصيد 15 نقطة تاركا كولن فقط وراءه.

Der Vorstand entschied nach der 0:2-Heimniederlage am Sonnabend gegen den Tabellenletzten 1. FC Köln in enger Abstimmung mit Sportdirektor Jens Todt, dass Trainer Markus Gisdol sowie die Co-Trainer Frank Fröhling und Frank Kaspari freigestellt werden: https://t.co/R4GHIJypojpic.twitter.com/P1fDZ3xckj — Hamburger SV (@HSV) January 21, 2018

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وتولى غيسدول تدريب هامبورغ منذ سبتمبر 2016، وساهم في تفادي الفريق الهبوط لدوري الدرجة الثانية في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي.

ولكن معاناة هامبورغ استمرت في الموسم الحالي أيضا، وأصبح مهددا بالهبوط من البوندسليغا للمرة الأولى في تاريخه.

من جهته قال غيسدول في واحد من التعليقات: "النادي أبلغني بفسخ تعاقدي، مع أنني كنت أود استكمال المهمة، وعلي أن أتقبل الأمر".





المصدر: وكالات

أليكسي اسبر