أوزيل يمدد عقده مع أرسنال

مدد لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل عقده مع نادي أرسنال الإنجليزي الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل، حتى سنة 2021، في خطوة ستجعل منه أعلى اللاعبين أجرا في النادي اللندني.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وصحيفة "ذا غارديان" أن أوزيل سيحصل على 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع (1,7 مليون يورو شهريا)، وهو أعلى راتب للاعب في نادي "المدفعجية".

وأشارت "بي بي سي" إلى أن اتفاق الطرفين أنجز الأسبوع الماضي، وقام أوزيل (29 عاما) بتوقيع عقده الجديد الأربعاء، في خطوة تتزامن مع إعلان أرسنال اليوم ضم اللاعب الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة قدرت قيمتها بـ 56 مليون جنيه.

ومن شأن تمديد عقد أوزيل والتعاقد مع أوباميانغ إعطاء دفعة كبيرة لأرسنال الذي تخلى قبل أيام عن مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز لصالح مانشستر يونايتد، مقابل قدوم الأرمني هنريك مخيتاريان إلى صفوفه.

وتلقى أرسنال الثلاثاء خسارة قاسية بنتيجة 1-3 أمام سوانسي سيتي في المرحلة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويسعى النادي اللندني، صاحب المركز السادس حاليا، إلى حجز أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، والذي يغيب عنه هذا الموسم ويشارك حاليا في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وسجل أوزيل لاعب الوسط المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2014 في البرازيل، 36 هدفا في 182 مباراة خاضها مع أرسنال منذ انضمامه إليه من ريال مدريد الإسباني عام 2013.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير