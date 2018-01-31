خوان ماتا يمدد عقده مع الشياطين الحمر

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تمديد عقد لاعب خط وسطه الإسباني خوان ماتا ذي الـ29 عاما لموسم إضافي.

وأشاد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر بخوان ماتا بقوله: "ماتا لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، عندما وصلت قبل عام ونصف العام، كانت الناس تقول أنه سيدخل في مشكلات، وإنني سأستغني عنه، والآن نحن نمدد عقده".



وأضاف: "إنه لاعب مهم بالنسبة لي، وهو مهم أيضا للنادي وللزملاء".

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وكان ماتا قد احترف في البريميرليغ، مع تشيلسي عام 2011، قبل أن ينتقل إلى أولد ترافورد في 2014 مقابل 46 مليون يورو، في صفقة قياسية وقتها بتاريخ النادي.



من جانبه، صرح اللاعب الذي خاض 172 مباراة مع يونايتد، سجل خلالها 39 هدفا: "أنا سعيد للغاية، وفخور لكوني جزءا من هذا النادي.. أعتقد أن كل من انتمى إلى هذا النادي، يشعر بالفخر، وأنا لست استثناء لهذا".



وتوّج ماتا منذ انضمامه لليونايتد، بأربعة ألقاب، هي:الدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، ودرع الاتحاد.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر