خطوة مهمة ليوفنتوس نحو نهائي كأس إيطاليا

خطا يوفنتوس خطوة مهمة نحو بلوغ نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي، بفوزه الثمين الثلاثاء، على مضيفه أتالانتا 1-0 في ذهاب الدور نصف النهائي.

بادر يوفنتوس بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثالثة عبر النجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

واحتكر يوفنتوس لقب الكأس في المواسم الثلاثة الأخيرة، على غرار الدوري المحلي الذي توج به ست مرات متتالية.

ويمر فريق "السيدة العجوز" بفترة ممتازة إذ خرج منتصرا من مبارياته الست الأخيرة في الدوري الذي يحتل فيه المركز الثاني بفارق نقطة فقط عن نابولي المتصدر.

ووصل فريق المدرب ماسيميليانو أليغري أيضا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه توتنهام الإنجليزي.

ويلعب الأربعاء ميلان مع لاتسيو في ذهاب نصف النهائي أيضا.

وتقام مباراتا الإياب في الـ28 شباط/فبراير المقبل.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير