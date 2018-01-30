يوفنتوس يفتقد خدمات كوادرادو للإصابة

أعلن يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن لاعبه خوان كوادرادو سيخضع لجراحة في الفخذ وسيغيب لحوالي أربعة أسابيع.

ولم يشارك اللاعب، الذي خاض 62 مباراة دولية مع منتخب كولومبيا، في أي مباراة منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وسيغيب كوادرادو عن لقاء يوفنتوس وتوتنهام في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وارتفاع الشكوك بشأن مشاركته في لقاء العودة.

وشارك كوادرادو (29 عاما) في 16 مباراة مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم وسجل 3 أهداف.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة عن نابولي المتصدر.

وسيلعب يوفنتوس في ضيافة أتلانتا في ذهاب قبل نهائي كأس إيطاليا، اليوم الثلاثاء.

المصدر: رويترز

فادي سيمير