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مانشستر سيتي يؤكد إصابة ساني في كاحله

الرياضة

مانشستر سيتي يؤكد إصابة ساني في كاحله
Reuters Andrew Boyers
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أكد مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إصابة جناحه الألماني الشاب ليروي ساني بأربطة كاحله، خلال فوزه على كارديف سيتي (2-0) نهاية الأسبوع الماضي في مسابقة كأس إنجلترا.

وتعرض الدولي ساني ذو الـ22 عاما للإصابة نتيجة تدخل عنيف جدا من جو بينيت لاعب كارديف الذي حصل على بطاقة صفراء، قبل طرده لاحقا في المباراة لخطأ على الإسباني إبراهيم دياز.

واستبدل المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في الشوط الأول ساني، صاحب الـ11 هدفا و14 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وكتب سانيه على تويتر: "تعرضت لإصابة في أربطة الكاحل، لكن لا أعتقد أنها سيئة كما بدت. ستبدأ إعادة تأهيلي قريبا وأنا متحمس للعودة إلى الملعب في أقرب فرصة".

وكان غوارديولا غاضبا من خشونة بينيت، ودخل إلى أرض الملعب للاحتجاج على قرارات الحكم بعد انتهاء المباراة، ودعا الحكام إلى حماية لاعبيه من التدخلات المؤذية.

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المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر

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