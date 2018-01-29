لابورت يرحل رسميا عن أتلتيك بلباو

أعلن المدافع الدولي الفرنسي إيميريك لابورت ترك ناديه أتلتيك بلباو الإسباني، في خطوة يرجح أن يليها انضمامه إلى مانشستر سيتي بعدما دفع قيمة بنده الجزائي البالغة 65 مليون يورو.

ونشر الفريق الإسباني عبر حسابه على "تويتر"، رسالة وداعية من لابورت (23 عاما) جاء فيها: "أريد أن أشكركم جميعا على كل ما قدمتوه لي. وصلت إلى هنا مراهقا.. وكبرت كشخص وكلاعب كرة قدم".. "أودعكم (لأبدأ) تحديا جديدا في مسيرتي الاحترافية (...) هنا، أترك ناديا فريدا من نوعه، مختلفا ولن أنساه أبدا".

وأشارت التقارير الصحافية إلى أن سيتي الذي يشرف عليه المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، هو الذي دفع قيمة البند الجزائي للابورت.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن "قلب الدفاع الفرنسي توصل إلى اتفاق مبدئي مع مانشستر سيتي الذي سيدفع البند الجزائي وقيمته 65 مليون يورو"، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن النادي الإنجليزي المملوك من الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، سيدفع أيضا خمسة ملايين يورو إضافية لكون اللاعب نشأ في الفئات العمرية لبلباو.

وفي حال تأكيد النادي الإنجليزي ذلك رسميا، سيصبح لابورت ثاني أغلى مدافع في العالم بعد الهولندي فيرجيل فان دايك المنتقل من ساوثمبتون إلى ليفربول أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 84 مليون يورو.

ودفع مانشستر سيتي مبالغ قياسية لتعزيز خط دفاعه، فقد ضم المدافعين كايل ووكر من توتنهام مقابل 57 مليون يورو والفرنسي بنجامان مندي من موناكو مقابل 58 مليون يورو، بعدما سبق أن دفع مبالغ طائلة في المواسم السابقة للتعاقد مع الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي والفرنسي إلياكيم مانغالا.

وتدرج لابورت في الفئات العمرية للمنتخب الفرنسي وكان قائدا لمنتخب الشباب، علما أنه جدد عقده مع بلباو عام 2016 لأربع سنوات.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير