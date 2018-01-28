رونالدو يحطم الرقم القياسي لركلات الجزاء في الليغا

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، اللاعب الأكثر تنفيذا لركلات الجزاء في تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تسجيله هدفين في مرمى فالنسيا، في الجولة 21 من الليغا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رونالدو "صاروخ ماديرا" نفذ 72 ركلة جزاء، ترجم منها 61 إلى أهداف وأهدر 11 أخرى، متخطيا الرقم القياسي للمكسيكي هوجو سانشيز، الذي سدد 71 ركلة جزاء، نجح في تسجيل 56 منها، وأضاع 15 ركلة.

ورفع رونالدو رصيده إلى 101 هدف مسجلا من ركلات الجزاء، في مسيرته الاحترافية حتى الآن، منها 77 هدفا لريال مدريد، و17 هدفا لمانشستر يونايتد، و7 أهداف للبرتغالي (وفي جميع هذه الأرقام يوجد رقم رقم قميصه 7).

Cristiano Ronaldo llega a 100 penales con club y selección



77 Real Madrid

17 Manchester United

7 Portugal pic.twitter.com/jemmj8AP3u — Futbol Ahora (@Futbol_ahora) January 27, 2018

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كما سدد الأرجنتيني ليونيل ميسي منافس رونالدو التقليدي، 101 ركلة جزاء أيضا، سجل منها 78 هدفا، وأضاع 23 ركلة.

وقاد كريستيانو رونالدو ريال مدريد إلى الفوز على فالنسيا (4-1) في عقر داره، أمس السبت، على ملعب "ميستايا"، في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري.

المصدر: "eurosport.ru"

نايف الكوردي