بالفيديو.. ريال مدريد يصب جام غضبه على خفافيش فالنسيا

صب ريال مدريد جام غضبه، بعد خروجه من كأس إسبانيا، على مضيفه فالنسيا بفوزه عليه (4-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري المحلي لكرة القدم.

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل للفريق الملكي في الدقيقة 16، من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه.

وعاد الدون، عند الدقيقة 38، وضاعف النتيجة للميرنجي، بهدف سجله من ضربة جزاء أخرى، حصل عليها زميله المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وقلص سانتياغو مينا الفارق لخفافيش فالنسيا، في الدقيقة 59، بتسديدة رأسية بعد ضربة زاوية من الجهة اليمنى.

لكن الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو وسع الفارق من جديد، في الدقيقة 84، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

واختتم الألماني توني كروس رباعية الفريق الملكي، في الدقيقة قبل الأخيرة من عمر المباراة التي جرت على ملعب "ميستايا".

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ورفع ريال مدريد، حامل اللقب، رصيده إلى 38 نقطة (ولديه مباراة مؤجلة)، وبقي في المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا، بعيدا بفارق 19 عن المتصدر برشلونة، الذي يستضيف غدا الأحد، فريق ديبورتيفو ألافيس.

وقلص ريال مدريد الفارق إلى نقطتين بينه وبين فالنسيا صاحب المرتبة الثالثة.

المصدر: "twitter/realmadrid/valenciacf"

نايف الكوردي