رونالدو يقود الملكي في مواجهة خفافيش فالنسيا (فيديو)

كشف مدربا ريال مدريد وفالنسيا التشكيلة الأساسية للفريقين لخوض المباراة المرتقبة بينهما، اليوم السبت، في الساعة (18:15) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وسيبدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذه المباراة في التشكيلة الأساسية لريال مدريد، بالرغم من تلقيه إصابة في الوجه خلال مباراة الميرنجي ضد ديبورتيفو لاكورونيا (7-1)، ضمن الجولة الماضية، على ملعب "سانتياغو برنابيو".

بينما خلت التشكيلة الأساسية التي وضعها المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان، للفريق الملكي، لمواجهة خفافيش فالنسيا، من اسم قائد ريال مدريد سيرخيو راموس:

1- الكوستاريكي كيلور نافاس

2- دانييل كارفاخال

5- الفرنسي رافائيل فاران

6- ناتشو فيرنانديز

7- البرتغالي كريستيانو رونالدو

8- الألماني توني كروس

9- الفرنسي كريم بنزيما

10- الكرواتي لوكا مودريتش

11- الويلزي غاري بيل

12- البرازيلي مارسيلو

14- البرازيلي كاسيميرو.

في المقابل، سيبدأ مارسيلينو غارسيا تورال، مدرب فالنسيا، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه الملكي، على ملعب "ميستايا":

🔥 ¡Ya tenemos el XI inicial para este #ValenciaRealMadrid! 🔥 pic.twitter.com/KfGZpG8NrP — Valencia CF (@valenciacf) January 27, 2018

ويخوض ريال مدريد هذه المباراة، بعد ثلاثة أيام فقط، من خروجه من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك، إثر هزيمته المذلة في معقله "سانتياغو برنابيو"، أمام مضيفه ليغانيس (1-2)، في لقاء الإياب، علما أن الفريق الملكي فاز في مباراة الذهاب بهدف يتيم.

ويحتل ريال مدريد، حامل اللقب، المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا، برصيد 35 نقطة (ولديه مباراة مؤجلة)، بعيدا بفارق 19 عن الصدارة التي يتربع عليها برشلونة.

كما تفصل الفريق الملكي 5 نقاط حتى عن المرتبة الثالثة التي يشغلها فالنسيا، باذات.

المصدر: "twitter/realmadrid/valenciacf"

نايف الكوردي