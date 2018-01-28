شاهد.. دي بروين "يخدع" حائط الصد والحارس

وضع النجم البلجيكي، كيفن دي بروين، فريقه مانشستر سيتي في المقدمة بهدف مبكر في مرمى مضيفه كاردييف سيتي، في اللقاء بينهما الأحد، ضمن الدور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسدد كيفن دي بروين كرة أرضية زاحفة في الزاوية اليسرى، من ضربة حرة مباشرة، خدع بها اللاعبين الواقفين في حائط الصد والحارس الفلبيني نيل إثيريدج، الذي كان واقفا قريبا جدا من القائم الأيمن.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي