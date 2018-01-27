تونس تهزم مصر وتتربع على عرش بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد

توج المنتخب التونسي بلقب بطل كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، للمرة العاشرة في تاريخه، بفوزه اليوم السبت، في النسخة الـ 23 من البطولة التي أقيمت في عاصمة الغابون ليبرافيل.

وجاء تتويج منتخب تونس باللقب على حساب نظيره المصري، إثر فوزه عليه بفارق هدفين (26-24)، في المباراة النهائية التي أقيمت داخل صالة مغطاة في ليبرافيل.

وثأر منتخب "نسور قرطاج" من نظيره منتخب الفراعنة، لهزيمته أمامه في نهائي النسخة الماضية 2016، في القاهرة.

وكان المنتخبان التونسي والمصري قد ضمنا تأهلهما إلى نهائيات بطولة كأس العالم، المقررة مطلع يناير/كانون الثاني 2019، في ألمانيا والدنمارك.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي