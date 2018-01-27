بالفيديو.. أهداف مباراة ريال مدريد ومضيفه فالنسيا

تقدم ريال مدريد على مضيفه فالنسيا في المباراة بينهما، اليوم السبت، على ملعب "ميستايا"، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل للفريق الملكي في الدقيقة 16، من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه.

وعاد الدون، عند الدقيقة 38، وضاعف النتيجة للميرنجي، بهدف سجله من ضربة جزاء أخرى، حصل عليها زميله المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وقلص سانتياغو مينا الفارق لخفافيش فالنسيا، في الدقيقة 59، بتسديدة رأسية بعد ضربة زاوية من الجهة اليمنى.

إقرأ المزيد

المصدر: "twitter/realmadrid/valenciacf"

نايف الكوردي