تسيسكا موسكو يغرد بمفرده في صدارة "يوروليغ"

انفرد فريق تسيسكا موسكو، من جديد، بصدارة الدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليغ"، عقب فوزه على ضيفه بروزه بامبيرغ الألماني، اليوم الجمعة، في الجولة العشرين للمسابقة.

وتفوق فريق الجيش الأحمر على ضيفه الألماني بفارق تسع نقاط (81-72)، وجاءت تفاصيل الأشواط الأربعة كالتالي: (18-19، 21-11، 16-16، 26-26)

وحقق فريق تسيسكا موسكو، بذلك انتصاره الرابع على التوالي والسادس عشر في الدوري، مقابل أربع هزائم، ويتربع على عرش صدارة الترتيب العام للمجموعة، التي تضم 16 ناديا، برصيد 36 نقطة.

في المقابل، مني فريق بروزه بامبيرغ بالهزيمة الثانية على التوالي، والـ 13 في الدوري، مقابل سبعة انتصارات، ويشغل المركز الثاني عشر، برصيد 27 نقطة حتى الآن.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي