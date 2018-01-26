إيقاف "الكاماندوز" سيميوني

أوقف الاتحاد الاسباني لكرة القدم، دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد، لثلاث مباريات بعد طرده خلال مواجهة فريقه ضد اشبيلية (1-3)، الثلاثاء الماضي، ضمن إياب دور الثمانية لكأس الملك.

وأوضح الاتحاد في بيان نشره على موقعه على الإنترنت، إنه تم إيقاف سيميوني مباراة واحدة نظرا لطرده بسبب حصوله على إنذارين والمباراتين الأخريين لانتهاكه المادة 117، التي تشير إلى عدم احترام الحكام أو السلطات الرياضية.

وطرد الحكم خوان مارتينيز مونويرا، في الدقيقة 82 من المباراة على ملعب إشبيلية، المدرب الأرجنتيني بعد أن صفق له سيميوني ساخرا، وبالتالي سيخضع للإيقاف في ثلاث مباريات ضمن مسابقة كأس الملك الموسم المقبل..

وخرج أتلتيكو مدريد من مسابقة كأس إسبانيا بعد خسارته أمام إشبيلية ذهابا (1-2) على أرض الأخير، وإيابا (1-3) في عقر داره.

المصدر: "رويترز"

نايف الكوردي